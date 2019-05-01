Yurtta 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı.

TAKSİM’E GELEN İLK GRUP CUMHURİYET ANITI’NA ÇELENK BIRAKTI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı’nda Kazancı Yokuşu’na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977’deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup daha sonra Cumhuriyet Anıtı’na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa Şişman, grup adına bir açıklama yaparak, “Bugün Taksim’den, 81 ilden, tüm Türkiye’den sesleniyoruz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün, toplumun her kesimine hakim kılınması için alanlardayız. Bizler sosyal devlet, sosyal barış, sosyal adalet, eşitlik ve sendikal haklarımız için 1 Mayıs 2019’da Taksim başta olmak üzere tüm yurtta alanlardayız” dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

AKSARAY’DA 1 MAYIS’A HALAYLI KUTLAMA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray’da toplanan Nakliyat İş üyeleri, güne halaylarla başladı.

Nakliyat İş üyesi bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Aksaray’da toplandı. Atatürk Bulvarı’nda buluşan sendika üyeleri davul ve zurnalarla 1 Mayıs’ı kutluyor. Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)