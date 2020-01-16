Hayatımızda plastik önemli bir yer tutmaktadır. Sadece günlük hayatımızda kullandığımız plastik malzemeler değil, sanayide kullanılan plastikler de bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir gün kalktı çevrenin korunması için nihai kullanıcıdan ve tüketiciden naylon poşetlerin kullanımı azaltmak üzere dolayı bir vergi koydular. Amaç neydi plastik poşetlerin kullanımını azaltarak doğaya ve bütün canlılara zarar vermesinin önüne geçmekti.



Geçildi mi? Bilemiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamalara göre yüzde 78 azaltıldığı. Ama dolaylı bir vergi olarak nihai tüketicinin üzerinde bir yük olarak kaldığıdır. Sadece poşet azaltılarak, plastiklerin çevreye verdiği zarar azaltılamaz. Bunun birçok kullanım şeklinin önüne geçilmesi ve samimi bir şekilde denetiminin yapılması gerekmektedir.

Biz zannediyorduk ki, naylon poşet kullanımı azalacak, poşet çanta yerine doğa dostu poşetler teşvik edilecek, biz ve geleceğimiz çocuklarımız daha yaşanabilir bir doğaya sahip olacaklar.

Bir de baktık ki basına bir çöp ithalatı haberleri düştü. Bazı ülkeler çöp ithalatına son verince, tabi ki bu fırsatı değerlendiren sanayi ülkeleri, atıklardan kurtulmak üzere ülkemizi hedef çöplük olarak kullanmak istediler.

Çin’in ithalata sınırlama getirmesiyle atıklar önce Malezya, Polonya, Vietnam ve Tayland’a yöneldi. Ardından bu ülkeler de plastik ithalatına kısıtlamalar getirince atıkların yönü Endonezya, Hindistan ve Türkiye’ye çevrildi.

Basından öğrendiğimize göre, aylık çöp ithalatı 42 bin tona çıkarak önemli bir yekûn tutmaya başladı. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu çöp ithalatına bir sınırlama getirmeye çalıştı ise de Ticaret bakanlığının itirazı üzerine bu kısıtlama kaldırıldı.

İthal edilen çöplerin tamamı değerlendirilip, imha edilebilir çöplerden oluşmamaktadır. Yine bazı verilere göre yüzde 30 değerlendirilebilir atığa karşılık yüzde 60-70 zehirli çöplerden oluşmaktadır.

Greenpeace Doğu Asya Kampanya Sorumlusu Kate Lin ise plastik kirliliğine tek çözümün plastik üretimini sınırlamak olduğunu söylüyor.

“Bir ülke plastik atık ithalatına düzenleme getirdiği zaman, ithalat akışı bir sonraki ülkeye geçer. O da düzenleyince, bir sonrakine geçer. Ancak giderek daha yetersiz hale gelen bu sistemin yıkıcı bir etkisi var. Çünkü bu plastiklerin akıbetini göremiyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Geri dönüşüm sistemleri plastik üretimine hiçbir zaman çözüm olamaz. Bugüne kadar üretilen plastiğin sadece yüzde 9’u geri dönüştürüldü. Plastik kirliliğinin tek bir çözümü var, o da daha az plastik üretmek.”

Çöp, ekonomik bir varlıktır. Ekonomide çeşitli girdileri bulunmaktadır. Ülkemizde çöpten ekonomik girdi elden eden, çok geniş bir kesim bulunmaktadır. Çöp aynı zamanda kayıtsız ve güvencesiz de olsa bir istihdam yaratmaktadır.

Çankaya Belediyesi, yapmış olduğu bir çalışmayla çöpte çalışanların güvencesiz, devam eden iş hayatlarına dokunarak, yeni bir yöntemle güvenceli bir iş haline getirmiştir.

Basından öğrendiğimize göre, Sokak Atıkları Toplayıcılar Derneği (SATDER) Başkanı Recep Karaman, 8-10 ithalatçı firmayı mutlu etmek için atık toplayan 500 bin kişinin işsizlikle karşı karşıya kaldığını, aileleriyle birlikte 2 milyon kişinin adeta açlığa sürüklendiğini söyledi.

Sokak atıkları toplayıcılar, topladıkları çöplerin fiyatlarının ithal edilen çöpler nedeniyle ucuzladığını ve yeterli bir kazanç elde edemediklerini ifade etmektedir. Zamanla yerli çöplerin toplanmaz hale gelerek önemli bir ekonomik girdiden toplum olarak yoksun kalabiliriz.

Başkasının ne kadar bir ekonomik getirisi belli olmayan çöpünü ithal ederek, kendi çöpümüzü toplamaz hale gelerek büyük bir kayıp yaşayabileceğimiz göz önüne alınmalıdır.

Doğa için, parayla poşet satıp vergi toplayalım, vatandaşın hiçbir katkısı olamayan, ama başkasının yüzde altmış-yetmiş zehirli çöpüne doğamızı mahkûm ediyoruz.