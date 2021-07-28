Yurt İşverenleri Sendikası’ndan üniversitelerde yüz yüze eğitim için aşı çağrısı

KONYA, (DHA)- TÜM Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılabilmesi için acilen tedbir alınması gerektiğini belirterek, ”Aşılanmak insanların keyfiyetine bırakılamayacak kadar önem ve öncelik arz ediyor. En başta üniversiteler olmak üzere ülkemizin geleceğinin hazırlanması açısından eğitim kurumlarının faaliyetini sürdürmesi, yüz yüze eğitimin yapabilir durumda olması gerekiyor” dedi.

Pandeminin başlamasıyla birlikte üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi üzerine öğrenci yurtları da faaliyetlerine ara verdi. Yeni eğitim-öğretim yılının yüz yüze yapılmasının planlanmasının ardından yurtlarda da hazırlık çalışmaları başladı. TÜYİSEN Genel Başkanı Ahmet Baydar da koronavirüs aşısı için çağrıda bulundu. Baydar, şunları söyledi: ”2020 yılı mart ayından beri üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılamamaktadır. Bu durum hem Türkiye hem de ülkenin geleceği olan gençler için telafisi mümkün olmayan çok büyük bir kayıptır. Bu eğitim-öğretim yılında da aynı kaybın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerekmektedir. Bilim insanlarımızın verdiği bilgilere göre şu an itibariyle tek önleyici tedbirin aşılanmak olduğu söylenen korona illetinden bir an önce kurtulabilmek için aşılamaya daha fazla hız verilerek gerektiğinde aşılama zorunlu hale getirilmelidir. Ortaya çıkan Delta varyantı ile daha fazla bulaş gücü kazanan virüsün, vaka sayılarını yeniden yükseltmeye başladığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 13 Eylül 2021 tarihi itibariyle üniversitelerin açılacağı yönündeki açıklaması dikkate alındığında; 2021/2022 Eğitim-Öğretim yılının da kayıp bir yıl olmaması için elimizde mevcut aşı imkanından en iyi şekilde yararlanılması gerekiyor. Aşılanmak insanların keyfiyetine bırakılamayacak kadar önem ve öncelik arz ediyor. En başta üniversiteler olmak üzere ülkemizin geleceğinin hazırlanması açısından eğitim kurumlarının faaliyetini sürdürmesi, yüz yüze eğitimin yapabilir durumda olması gerekiyor. Bu nedenlerledir ki profesöründen öğrencisine, öğretmeninden çalışanına kadar eğitim camiasının içinde olanların aşılanması önemli ve öncelikli olmalıdır”

FOTOĞRAFLI

- Reklam -