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Kategoriler: Ekonomi Haberleri

Yurt içi üretici fiyatları Kasım’da yüzde 4.08 arttı

Yurt içi üretici fiyatları Kasım’da yüzde 4.08 yükseldi ve üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 23.11 düzeyine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk 11 ayında yüzde 22.26 arttı ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 10.69 oldu.

Sanayinin dört sektöründe fiyatların aylık artışları; 

  • madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2.15,
  • imalatta yüzde 4.33,
  • elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.69,
  • su temininde yüzde 0.49 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında aylık fiyat artışları; 

  • ara malında yüzde 4.77,
  • dayanıklı tüketim malında yüzde 2.74,
  • dayanıksız tüketim malında yüzde 4.17,
  • enerjide yüzde 2.79,
  • sermaye malında yüzde 2.58 olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün fiyatlarında yıllık artışlar; 

  • madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19.63,
  • imalatta yüzde 25.04,
  • elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.58,
  • su temininde yüzde 12.83 olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının fiyatlarında yıllık artışlar;

  • ara malında yüzde 30.07,
  • dayanıklı tüketim malında yüzde 25.84,
  • dayanıksız tüketim malında yüzde 18.90,
  • enerjide yüzde 0.36,
  • sermaye malında yüzde 27.85 olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 21.16 ile tütün ürünleri, yüzde 3.46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3.37 ile ham petrol ve doğalgaz olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık metal cevherleri yüzde 53.36, ana metaller yüzde 48.92, diğer mamul eşyalar yüzde 37.42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık azalış; yüzde 5.57 ile tütün ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 7.43, gıda ürünleri yüzde 6.40, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 5.46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu. 

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Etiketler: EkonomiYurt içi üretici fiyatları
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