Yurt içi üretici fiyatları Kasım’da yüzde 4.08 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları yılın ilk 11 ayında yüzde 22.26 arttı ve 12 aylık ortalamalara göre artış yüzde 10.69 oldu.
Sanayinin dört sektöründe fiyatların aylık artışları;
Ana sanayi gruplarında aylık fiyat artışları;
Sanayinin dört sektörünün fiyatlarında yıllık artışlar;
Ana sanayi gruplarının fiyatlarında yıllık artışlar;
Yıllık en fazla azalış; yüzde 21.16 ile tütün ürünleri, yüzde 3.46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 3.37 ile ham petrol ve doğalgaz olarak gerçekleşti.
Buna karşılık metal cevherleri yüzde 53.36, ana metaller yüzde 48.92, diğer mamul eşyalar yüzde 37.42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık azalış; yüzde 5.57 ile tütün ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 7.43, gıda ürünleri yüzde 6.40, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 5.46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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