Yurt genelinde aralıksız karla mücadele çalışması

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kış şartlarının yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanabilmesi için 10 bin 665 adet makine ve 12 bin 626 personelle karla mücadele çalışması yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle ülke genelinde rutin karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü ve yoğun kar yağışının beklendiği Karayolları İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü, Ankara 4’üncü Bölge Müdürlüğü, Bursa 14’üncü Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu 15’inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında görevli ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirdi. Vatandaşların kış şartlarında güvenle yolculuk edebilmesi için; Bursa İnegöl Yolu, Biga Çan Yolu, Çan Yenice Yolu, Yalova Orhangazi, İznik Yenişehir, Yalova Armutlu Gemlik güzergâhlarında, İstanbul Havalimanı Yolu’nda, Lüleburgaz Babaeski Yolu’nda, Edirne Havsa Yolu’nda, TEM Edirne Batı Kavşağı’nda olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında karla örtülü yolların 7/24 temizlenmeye devam edildiği belirtildi. Yurt genelindeki 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 adet makine ve 12 bin 626 personelle karla mücadele çalışması yapıldığı ifade edilirken, tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığı kaydedildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise vatandaşları, araçlarının kış bakımını yaptırmaları ve gizli buzlanmalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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