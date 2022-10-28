Yurt dışında eğitim alıp, eylem yapmak Türkiye’ye gelen terörist yakalandı

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Levent KIZILASLAN/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA’da, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında eğitim alarak, Türkiye’ye eylemler gerçekleştirmek için geldiği belirlenen 1 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

​Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün yurt dışında bulunan kamplarında özel eğitim alarak, terör örgütü adına eylemler gerçekleştirmek için Türkiye’ye gelen şüphelinin Sakarya’da olduğunu belirledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla, evin kapı kilidi kırılarak içeri girildi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. (DHA)

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