Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK’nın bombacısı yakalandı (2)

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde, mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklandı. Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,...