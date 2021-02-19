Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK’nın bombacısı yakalandı (2)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Serinhisar ilçesinde defineciler, dağlık alanda yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında, yer altındaki Pamukkale'yi ortaya çıkardı. Definecilerin tesadüfen yaklaşık 30 metre derinlikte bulduğu, odacıklar...
Suudi Arabistan, (DHA)- Suudi Arabistan’ın Tebük bölgesine kar yağdı. Kentteki develerin karın üzerinde oturduğu anlar ise sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Küresel ısınmanın etkisi Suudi Arabistan'da...
DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesine bağlı Aydınlı Mahallesi'nde, mutasyonlu virüs tespit edilmesi nedeniyle giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,...