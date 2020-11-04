Yurt dışına gönderilecek paspas katalogları arasında uyuşturucu haplar çıktı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) BAĞCILAR’da kargoyla yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanmış paspas katalogları arasında 47 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Bağcılar’da bulunan bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına uyuşturucu madde gönderileceği bilgisini aldı. Kargo şirketine hassas burunlu dedektör köpek ile giden ekipler, burada arama yaptı. Yapılan aramalarda koli içerisinde ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına gizlenmiş halde 47 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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