Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin 22.08.2019 tarihinde yayınladığı Basın Bülteni ile duyurduğu bilgilere göre Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer aldı. Türkiye, bu sayı ile Çin’in ardından ikinci oldu. Üçüncü sırada ise ABD bulunuyor.

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde ilk üçte yer alan şirketler sırasıyla:

1. ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA / İSPANYA

2. HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT / ALMANYA

3. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. / ÇİN

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin basın bildirisinde duyurulduğu üzere uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı. ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden olan inşaat sektöründe durgunluğun devam ettiğini ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarında 2017 yılında gözlenen kıpırdanma “Küresel pazar yönünü yeniden yukarıya mı çeviriyor?” sorularının sorulmasına neden olmuştu. Ancak ENR verilerine göre; 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yalnızca %1’lik artışla 482,4 milyar ABD Doları’ndan 487,3 milyar ABD Doları’na çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012 – 2014 döneminde ise 500 – 544 milyar ABD Doları bandında seyretmişti. ENR’ın “Küresel Pazar Risk Taşıyor” başlıklı bülteninde, küresel inşaat sektörünün 2018 yılında zayıf bir performans gösterdiği belirtilirken; halen çeşitli fırsatlar barındırsa da içinden geçtiğimiz dönemde başarısız olan çok sayıda büyük ölçekli uluslararası firma dikkate alındığında risklerin sürdüğüne işaret edildi. Bültende, bu çerçevede dünya liginde yer alan firmaların risklere temkinli yaklaşarak hedeflerini küçülttüklerinden de bahsedildi. Türkiye, zorluklara rağmen yerini korumayı başardı Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018 yılında Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için %4,6 oldu. Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu’da %9,7’den %10,4’e yükselirken, Asya’da %4’ten %2,1’e geriledi. Firmalarımızın pazar payı, Afrika’da çok değişmeyerek %5,6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla %7’ye ulaşıldı.

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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün ‘dünya devler ligi’nde, 40’ı Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşımaktadır. Müteahhitlerimiz, son dönemde yurt içinde artan zorluklar nedeniyle yurt dışına daha çok yoğunlaşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak – Temmuz döneminde 5,6 milyar ABD Doları tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar ABD Doları tutarında 9.782 projeye ulaşılmıştır. Yıl sonunda ise yeni proje tutarında 2018’de yakaladığımız 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşmayı amaçlıyoruz.” dedi

Türk müteahhitlerinin uluslararası pazarda bu başarıyı göstermesi elbette ki çok sevindirici ve Türk girişimcisinin gücünü gösteren önemli bir veridir.

Diğer yandan 250 müteahhitlik firmasından 44 firmanın Türk firması olması yüzdesel olarak %17.6 ya karşılık gelmekteyken ciro bazında olarak sadece %4,6 da kalınması daha çok firmanın daha küçük işler aldığını ve daha az ciro yaptığını göstermektedir. Umarım çok kısa bir süre içinde Türk firmalarının uluslararası inşaat pazarından aldıkları iş tutarları ve ciro payı da hızla artar.

Müteahhitlik sektörü sadece hizmet sunmaz inşaat malzemesi üreten Türk firmalarına da kapıyı aralar yeni pazarlara erişim imkanı sunar. Bu yönü ile de ihracata çok olumlu katkılarda bulunur. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri aynı zamanda ciddi bir istihdam yaratılmasında da sebep olur.

Kısacası uluslararası pazarda yarışan ve kazanan Türk müteahhitleri sadece hizmet kazancı ile Türkiye’ye döviz gelmesine değil aynı zamanda Türkiye’nin ihracatı ve istihdamına da çok olumlu yönde katkılar yapar.

Devletin ve ekonomi yönetiminin ellerindeki her imkanı kullanarak uluslararası pazarda yarışan Türk müteahhitlik firmalarını desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle teminat ve kredi konularında verilecek destekler daha büyük ve daha kazançlı işler alınmasının önünü açacaktır kanaatindeyim.