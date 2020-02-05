Yıl 1232…Papa 9. Gregory şu fetvayı verir:“Kediler şeytandır. Onların sahipleri de cadıdır. Hem kedilerin hem de sahiplerinin öldürülmesi gerekir.”

Bu fetva sonunda başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa’da korkunç bir kedi ve kedi sahibi avı başlar.

Yakalananlar öldürülerek yakılır.

Artık ne sokakta ne evde tek bir kedi bile kalmaz.

Ve o günlerde bir İtalyan limanına Kırım’dan kalkmış bir gemi yanaşır.

Ambarında vebalı fareler vardır geminin.

Bu fareler dışarı çıkar ve kedilerin yokluğunda adeta cirit atmaya başlar.

Sonuç korkunçtur:

Önce İtalya’da sonra diğer Avrupa ülkelerinde veba vakaları hızla artar.

Avrupa, yüz yıldan fazla bir süre veba salgınının etkisinde kalır ve o dönemki nüfusunun üçte birini yani 75 milyon kişiyi kaybeder.

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Koronavirüs salgınından hareketle tarihte yaşanmış büyük salgınları araştırırken karşılaştım bu yürek burkan hikayeyle.

Sanırım şu önemli dersi çıkarmamız gerekiyor buradan:

Doğa acımasızdır.

Dengesini bozmaya kalkarsanız, o da sizin dengenizi bozar.

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Söz, tarihteki büyük salgınlardan açılmışken şu bilgileri paylaşmakta da yarar var:

-Bizans İmparatorluğu döneminde 541-542 yıllarında İstanbul’u da etkisi altına alan büyük bir veba salgını görülür. Kısa sürede dünyaya yayılan bu salgın yüzünden 100 milyon kişi ölür.

-Birinci Dünya Savaşı’nda patlayan tifüs salgını 3 milyon kişinin hayatına mal olur.

-1957-1958’deki Asya gribi salgını 4 milyon kişinin ölümüne yol açar.

-1968-1969 yıllarındaki Kongo virüsü salgını 2 milyon kişiyi öldürür.

-Yoksul ülkelerde tarih boyunca defalarca yaşanan kolera salgınları da çoğu bebek ve çocuk milyonlarca kişiyi hayattan koparır.

-1970’li yıllarda görülen AIDS salgınına ise şimdiye kadar 32 milyon kişi kurban gider.

-2014-2017’de Batı Afrika ülkeleri Gine, Liberya ve Sierra Leone’de etkili olan Ebola virüsü salgınının öldürdüğü kişi sayısı ise yaklaşık 12 bindir.