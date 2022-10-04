YURDUNUSEVEN ANKARA’DA HEMŞEHRİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

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Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen sohbet toplantılarının üçüncüsü 01.10.2022 cumartesi günü Afyonkarahisar Ak Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Dernek Genel Başkanı Mehmet Ali Özerkan’ın açılış konuşmasıyla başlayan programda, Yurdunuseven, il merkezimiz ve ilçelerimizde yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgiler verdi.

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VEKİL BÖYLE OLMALI

Derneğin kurucu genel başkanı İrfan Ünver Nasrattınoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Nasrattınoğlu;

“Milletvekillerimizin Afyonkarahisar için yaptığı çalışmaların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Ben de bizzat ne zamanAfyonkarahisar’agittiysem sayın vekilimizi orada gördüm. Vekil böyle olmalı. Afyonkarahisar’ın vekili Afyonkarahisar’da, Afyonkarahisarlı’ların arasında olmalı. Sayın vekilimizin de Afyonkarahisar sevgisine oradaki çalışmalarını takip ederek bizzat şahit oluyorum. Sohbet toplantılarımızın ilk milletvekili olarak kendisini bugün aramızda görmek bizlere onur verdi.” dedi.

BİRLİKTE HAREKET EDERSEK AMAÇLARIMIZA ULAŞABİLİRİZ

Milletvekili Sn. İbrahim Yurdunuseven de “Bizler Afyonkarahisar milletvekilleri olarak, sayın bakanımız Veysel Eroğlu’nun da desteğiyle her zaman birlikte hareket etme imkanı bulduk. Bu sayede gücümüzü etkin kullanma ve ilimiz için gündeme gelen talepleri sonuçlandırma fırsatı yakaladık. İlimize yapılacak yatırımlar olsun, hemşehrilerimizin sorunları olsun bir ve beraber olabildiğimiz için karşılaştığımız sorunları aşabildik. Hiçbir zaman ben demedik, “biz”düsturuyla hareket ettik. Bir ve beraber olmanın nimetlerini bu anlamda fazlasıyla görüyoruz. Umuyorum ki bundan sonra da aynı birlik ve beraberlik içerisinde ilimizde yapılacak çalışmaları Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize maksimum fayda sağlayacak şekilde sonuçlandırma imkanı bulacağız. Meclis çalışmaları dışında her hafta Afyonkarahisar’a gidiyoruz. Köy köy, kasaba kasaba gezerek hemşehrilerimizin arasında olmaya ve “Afyonkarahisar’a nasıl fayda

sağlarız?” diyerek çalışmaya devam ettik, bundan sonra da aynı şekilde

devam edeceğiz.” dedi.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIĞIN MERKEZİ OLACAK

Afyonkarahisar’ın sağlık turizmindeki potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Yurdunuseven, “Son yıllarda özellikle pandemi dönemi sonrası tüm dünyada sağlık turizmindeki artış herkesin malumudur. İlimizin bu alandaki potansiyeli ve önemi de gün geçtikçe daha fazla bilinmekte ve dikkat çekmektedir. Özellikle nüfusu gittikçe yaşlanan Avrupa ülkeleri, sağlık turizmine daha fazla yönelmek

istiyor. Bu durumu bizim için büyük bir avantaj olarak görüyoruz.

Termal turizm bakımından ilimizin önemi ve potansiyeli çok yüksek. Bu

doğrultuda Afyonkarahisarımızı adeta global anlamda bir sağlık merkezi

haline getirmek için atılacak adımlar noktasında geliştirdiğimiz bir

projeden bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir

“Sağlık Endüstrisi Bölgesi” kurulması için gereken adımları atmıştık.

Özellikle termal turizm ve fizik tedavi gibi alanlarda yapılacak yeni

yatırımlarla, ilimizin bu potansiyelden en yüksek faydayı sağlayacak

şekilde konumlanması hiç de zor olmayacaktır. Sonuçlandığında

Afyonkarahisarımız’ın sağlık turizminde de ülkemizin önde gelen

illerinden biri olacağına hiç şüphemiz yok.” dedi.

HIZLI TREN’DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yurdunuseven’in Meclisteki ve Afyonkarahisar’daki faaliyetleri

hakkında verdiği bilgilerin ardından soru cevap şeklinde ilerleyen

sohbet toplantısında, Hızlı Tren konusunda çalışmaların devam

ettiğini, 2023 sonu veya 2024 yılında Afyonkarahisar’a hızlı trenin

geleceğini, 2025 yılı itibariyle de İzmir bağlantısının

tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Kocatepe’de yapılan

çalışmalara da değinen Yurdunuseven, Kocatepe’nin en güzel şekilde

tanıtılması ve gerek ilden gerekse il dışından gelen ziyaretçilerin en

iyi şekilde burayı görebilmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar ve

bundan sonra atılacak adımlar hakkında bilgiler verdi.

Yaklaşık 2 saat süren sohbet toplantılarının üçüncüsü,

Afyonkarahisar’dan gelen ikramların sunumu ve fotoğraf çekimiyle sona

erdi.