Nedir bu son yıllardaki ağaç düşmanlığı? Nerede ağaçlık bir alan varsa, sudan gerekçeler üretilip yok etmeye çalışıyorlar. Özellikle, kentlerde gittikçe azalan yeşil alanları, tümüyle yok etmeye çalışmanın gerçek amacı nedir?





Yüz ağaç kesip, yüz ağaç dikeceğinize; yüz ağacın üzerine, yüz ağaç daha dikip, iki yüz ağaç olsa, daha güzel olmaz mı?

Yurdumuzun akciğerleri yok edilmemeli

Zeytinlikleri, ormanları, şehirlerin içinde bir avuç kalan, yeşil alanları yok etmek ülkeyi kalkındırmaz, yüceltmez, tam tersine varlığımızı tehlikeye düşürür. Zeytinliklerin olmadığı, ormanların yok olduğu, şehirlerin ağaçsız kaldığı yerde her şey kötüdür. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerin başında yeşil alanları yok etmek gelir.

Ağaçların kesilerek yok edilmesi sonucu, küresel ısınmayla; denizlerin geriye çekilmesi, kuraklaşmaların artmasıdır. Ağaçların olmadığı yerlerde doğa olayları artacak, insan ve hayvanların yaşam alanları önce azalacak, sonra zaman içinde yok olacaktır. Aslında yaşadığımız; kendi bindiğimiz dalı kesmek, kesilecek dal kalmayınca da zaten fazla yaşayan canlıda kalmayacaktır. Kendi sonunu hazırlayan tek canlı, insanoğludur.

“Yaş kesen, baş keser.” Sözüyle atalarımız kısa yoldan ne güzel ifade etmişler. Daha ağır bir sözü de Fatih Sultan Mehmet, “Ormanımdan bir dal kesenin, başını keserim.”olarak söylemiştir.

Doğayı seven Atatürk, kendi maaşıyla “Atatürk Orman Çiftliği”ni kurdu. Köşküne değen çam ağacını kestirmeyerek, köşkü, ray üzerinde taşıtarak yerini değiştirtti. Atatürk;“Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur.”sözüyle, doğaya olan inancını ve sevgisini dile getirmiştir.

Cennetten köşe yeşil alanlarsa, cehennemden köşe de çöllerdir.

Göze, bedene ve ruha hitap eden ağaçların, sayısız yararları da vardır.

Ormanların yazın 8 dereceye kadar sıcaklığı düşürüp, kışın 3 dereceye kadar yükselttiğini ve nemi sabit tuttuğunu, ormanındaki ağaçların binlerce tozu emdiğini ve 100 yaşındaki bir kayın ağacının saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti alıp, oksijene çevirdiğini kaç kişi biliyor?

Akciğerler, yaşamak için en gerekli organlarımızdan biridir.

Yeryüzünde, canlıların yaşamını sürdürmesini sağlayan en etkili akciğeridir; ağaçlar.

Akciğeri hastalandırırsanız, yaşamın geleceğini de risk edersiniz.

Akciğeri yok ederseniz, yaşamı da yok edersiniz.

Doğa yok olurken, insan var olamaz…