Yunusların gün batımı eşliğinde yüzdüğü anlar kamerada

Burcu MUTLU/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde yunusların gün batımı manzarası eşliğinde yüzdüğü anlar görenleri hayran bıraktı. Cep telefonuyla bu anları kaydeden Zeynep Alkoç, “Daha önce kıyıya o kadar yakın yüzdüklerini hiç görmemiştim. Muhteşem, muazzam bir görüntüydü” dedi.

Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde dün, gün batımı sırasında denizde birdenbire ortaya çıkan yunuslar, görenleri şaşırttı. Yunusların gün batımı eşliğinde denize dalıp çıktığı anlar ilgi çekti. Sahildeki vatandaşlar cep telefonlarının kamerasıyla yunusları görüntülemeye çalıştı.

Cep telefonuyla bu anları kaydeden Zeynep Alkoç, “Daha önce kıyıya o kadar yakın yüzdüklerini hiç görmemiştim. Demek ki insanlar müdahale etmezse doğa yavaş yavaş kendine geliyor. Hayvanlar kendi habitatlarını geri alıyor insanların ellerinden. Muhteşem, muazzam bir görüntüydü” dedi.

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