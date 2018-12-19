Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Gönül Belediyeciliği kapsamında sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Bir Hayalim Var Projesi ile bu hafta Yunus Emre Babayiğit’in bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

“DERSLERİNDE BAŞARILI OLMA SÖZÜ VERDİ”

Keçiören Belediyesi, Gönül Belediyeciliği seferberliği kapsamında vatandaşın gönlüne dokunan projelerle çalışmalarını sürdürüyor. Belediye yetkilileri, son 10 yılda hayata geçirilen projelerin tanıtımı için düzenlenen gezisi sırasında ‘bir hayalim var’ diyen 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yunus Emre Babayiğit’in hayalini gerçekleştirdi. Yunus Emre, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı görmek ve bisiklet hayalini iletmek isteyince, Halkla İlişkiler Müdürlüğü yetkilileri Yunus Emre’yi Başkan Ak’la buluşturdu. Başkan Ak’ı ziyarete gelen Yunus Emre, bisiklet sürprizini görünce gülümseyerek büyük mutluluk yaşadı. Yunus Emre’yle bir süre sohbet eden Ak, bisikleti dikkatli kullanması konusunda uyarılarda bulundu. Annesinin ve babasının vefatının ardından kendisini büyüten eniştesi Cafer Erdemir ile halası Sitem Erdemir’in refakatinde Başkan Ak’ı ziyarete gelen Yunus Emre, derslerinde başarılı olma sözü verdi. Eniştesi Cafer Erdemir de teşekkürlerini ileterek, “İmkânımız olmadığı için bisiklet alamadık. Böyle bir sürprizin olacağına ben de Yunus Emre de inanmamıştı. Allah başkanımızdan razı olsun” dedi.

“GELECEĞİMİZE YATIRIM İÇİN HAYALLERE DOKUNUYORUZ”

Çocukların bir değer olduğunu ifade eden Başkan Ak, “Yarınlarımız olan çocuklarımızın hayallerine çeşitli yollarla ulaşmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayallerini gerçekleştirebileceklerini hissettirmek ve daha özgüvenli bir nesil yetiştirmek için hayallerin gerçekleşmesine ön ayak oluyoruz. Küçük de olsa büyük de olsa her bir çocuğumuzun hayallerini önemsiyoruz. Çocukların masum hayallerini yerine getirmeyi ben çok seviyorum. Bu hayallerin yavaş yavaş büyüyeceğine, vatana ve millete hayırlı işler yapacak nesilleri yetiştireceğimize inanıyorum. Çocuklarımızın hayallerine dokunurken aynı zamanda geleceğimize yatırım yaptığımızın farkında olmalıyız” dedi. ​



