Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olmasından kaynaklanan şikayetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye’de bir ilki başardı. Belediye, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi’ni kurdu.