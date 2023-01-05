Yunanistan’ın taciz girişimi, Sahil Güvenlik ekiplerince engellendi

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ANKARA, (DHA)- SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından Türk balıkçı teknelerine gerçekleştirilen taciz teşebbüsünün Türk Sahil Güvenlik botu tarafından engellendiğini duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, “05 Ocak 2023 tarihinde saat 12.02’de, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırılmış ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlanmıştır. Yunan Sahil Güvenlik Botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde mavi vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir” denildi. (DHA)

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