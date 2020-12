Yunanistan’ın ölüme terk ittiği 53 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salı ve lastik bot içerisinde Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı ve lastik bot içerisindeki 53 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

