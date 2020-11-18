Yunanistan’ın ölüme terk ettiği mültecileri Mehmetçik kurtardı 

ANKARA, (DHA)- YUNANİSTAN’a ait 2 sahil güvenlik gemisinin Ege’de, 25 göçmenin bulunduğu botu kendi karasularından Türk kara sularına doğru itmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava aracı ile görüntülendi. Ölüme terk edilen göçmenler Mehmetçik tarafından kurtarıldı

Yunan askeri unsurlarının, Ege Denizi’nde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca düzensiz göçmeni taşıyan botu, Türk karasularına doğru itmesi, insansız hava aracıyla dakika dakika tespit edildi. Görüntülere göre, Yunanistan’a ait iki sahil güvenlik gemisi, 9 Kasım’da 25 göçmenin bulunduğu botu kendi karasularından, Türk karasularına doğru itti. İki gemi daha sonra onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevralar yaparak bölgeden ayrıldı. Ege’de ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik yetişti. Düzensiz göçmenler TCSG-21 Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

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