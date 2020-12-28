Yunanistan’ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Pandemide ani atardamar tıkanıklığı şikâyetlerinin atlanmasının ölümcül sonuçları olabileceğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, “Kovid-19 sürecinde ani atardamar tıkanıklığı şikâyetiyle gelen hastaların tanı ve tedavisinde gecikme olmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonunun da kalp ve damar cerrahi komplikasyonları olduğunu ve akut arteriyel emboliye yol açabileceğini bilerek Kovid-19 hastalarında da çok uyanık olunması gerekmektedir” dedi.