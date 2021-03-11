Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanan şüpheli ile ilgili yeni taciz iddiaları ortaya atıldı. Bir kadın,...