Yunanistan’ın ölüme terk ettiği 27 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen lastik bottaki 27 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edremit Körfezi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 27 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürüldü.

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