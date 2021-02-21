Yunanistan’ın Ege’de gerginliği tırmandıran faaliyetleri devam ediyor

ANKARA, (DHA)- YUNANİSTAN’ın istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak’tan bu yana Ege’de, gerginliği tırmandırmaya yönelik tatbikattan, denizaltı görevlerine kadar birçok faaliyeti yerine getirdiği, uzlaşmaz tutum ve söylemlerine devam ettiği bildirildi.

TCG Çeşme araştırma gemisi, kuzey Ege’nin uluslararası sularında hidrografik alandaki bilimsel ve teknik araştırmalarına başladı. Yunanistan’dan yapılan açıklamalarda Çeşme gemisinin söz konusu çalışmalarına ilişkin, ‘faaliyetin iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesini kolaylaştırmayan bir hareket’ değerlendirilmesinde bulundu. Bunun üzerine değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, TCG Çeşme araştırma gemisinin yıllık planlı faaliyet programı kapsamında 2 Mart’a kadar kuzey Ege’de bilimsel ve teknik araştırmalarını yapacağını belirtti. Kaynaklar, deniz tabanını kapsamayan çalışmaların 1976 Bern Mutabakatı’na tamamen uygun olarak gerçekleştirildiği vurgusunu da yaptı. Benzer faaliyetlerin yakın zamanda Yunanistan tarafından da gerçekleştirildiğini anımsatan kaynaklar, Kasım-Aralık 2020’de Midilli Adası kuzeyi ve batısında, Sakız ve Ahikerya Adaları kuzeyinde uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında Yunan Deniz Kuvvetleri bağlısı HS Naftilos araştırma gemisinin benzer çalışmaları gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak’tan sonraki dönemde AEGAEO araştırma gemisi tarafından Girit ile Mora yarımadası arasındaki uluslararası suları da kapsayan deniz alanlarında su altı çalışmaları gerçekleştirildiğine dikkati çeken kaynaklar, “Hali hazırda Yunanistan, 18 Şubat 2021 tarihli NAVTEX ilanıyla Girit Kuzeyinde başlattığı ve ne zaman biteceği belli olmayan sualtı çalışmalarına devam etmektedir” ifadesini kullandı.

TCG Çeşme’nin faaliyetlerini, uluslararası hukuka ve karşılıklı anlaşmalara tamamen uygun olarak icra edilen bilimsel ve teknik çalışmalar olarak nitelendiren kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:

“Yunanistan’ın Türkiye’nin gerginliği tırmandıran eylemlerde bulunduğumuza yönelik açıklamaları gerçeği yansıtmadığı gibi, ülkelerimiz arasında istişari görüşmelerin sürdüğü bu dönemde Yunanistan’ın uluslararası toplumun aleni bir şekilde yanıltılmak niyetiyle yaptığı aşikar olan bu açıklamalar esefle ve hayretle izlenmektedir. Yunanistan’ın sorunların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözülmesini arzulamayan, gerginlikten yana ve uzlaşmaz tavrının açık bir göstergesidir.”

KOMŞU’DAN ‘PROVOKATİF’ FAALİYETLER

Yunanistan’ın istişari görüşmelerin başladığı 25 Ocak’tan bu yana, İskiri Adası kuzeybatısındaki uluslararası suları da kapsayan alanda 20 gemi ve çok sayıda hava unsuru ile Şimşek-21 Tatbikatı’nı gerçekleştirdiğini, 10-17 Şubat 2021 tarihlerindeki denizaltı faaliyetlerine ilişkin yayınladığı Denizaltı İlanlarında (SUBDANGER-Denizaltı Tehlike Sahası) gayri askeri statüdeki Bozbaba, Semadirek, Limni, Taşoz, Midilli, Sakız, İpsara, Ahikerya ve Sisam adalarının karasularını kapsayan sahaları ilan ettiğini hatırlatan kaynaklar, şunları söyledi:

“Benzer şekilde, Ege Denizi ve Akdeniz’de 17 Mart-27 Nisan 2021 tarihleri arasında atışlı eğitim yapılacağına yönelik Denizaltı İlanında gayri askeri statüdeki Limni, Bozbaba, Midilli, Meis, İpsara, Sakız, Semadirek Adalarının karasularını kapsayan sahalar ilan etmesi gerginliği tırmandırma gayretinde olan tarafın Yunanistan olduğunu gözler önüne sermektedir. Yunanistan’ın istişari görüşmeler sürecinde bile devam eden provokatif eylemlerine karşı Türkiye sorunların iyi komşuluk ilişkilerine dayalı, karşılıklı diyalog ve görüşmeler yoluyla, ciddi ve samimi bir yaklaşımla, hakkaniyetli ve adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulmasına yönelik sabırlı, kararlı ve soğukkanlı tutumunu korumaktadır. Başlangıçtan beri sürdürdüğümüz bu yapıcı tutumumuza karşı Yunanistan’dan beklentimiz, uzlaşmaz tutumundan ve gerginliği tırmandırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçerek samimi bir yaklaşımla sorunların diyalog ve görüşmeler yoluyla çözümüne gayret sarf etmesidir.”

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