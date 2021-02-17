Yunanistan’dan sınır dışı edilen göçmenler kurtarıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan ve donma tehlikesi yaşayan göçmenlerin kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye’ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne’deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi” denildi.

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