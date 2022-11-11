Yunanistan’dan hareket eden Liberya bandıralı yük gemisi, Tekirdağ’da karaya oturdu

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Abdullah YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- YUNANİSTAN’dan yola çıkan 190 metrelik Liberya bandıralı yük gemisi, Tekirdağ açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘Pangeo’ isimli gemi için kurtarma römorku ile can kurtarma botunun bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Yunanistan’dan hareket ederek Tekirdağ’a seyreden 190 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı Pangeo isimli dökme yük gemisi, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan C-Port limanı önünde karaya oturdu. Gemiye müdahale edilmek üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Kurtarma-14 römorku ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye botu bölgeye yönlendirildi. Ekipler, geminin karaya oturma nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama konuyla ilgili mesaj yayınladı. Açıklamada, “Yunanistan’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 Römorkörümüz ve KIYEM-4 Hızlı Tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi” denildi. (DHA)

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