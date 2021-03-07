ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan yargılanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Edirne Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi” denildi.
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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan yargılanan ve yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kişinin yakalandığını duyurdu.