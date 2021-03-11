Yunanistan unsurlarınca botları geri itilen 8 kaçak göçmen, Marmaris’te kurtarıldı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te, Gökhan Ö., elinde bıçak ile aralarında daha önceden husumet bulunan kişinin işyerine gitti. Gökhan Ö., yaşanan kavga sırasında husumetli olduğu...