Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafın, işsiz kalan çalışanların ve gelirinden olan vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Yeni bir iyilik hareketi daha başlatan Başkan Yavaş, “Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Destek zamanı bizde” dedi. Sinema salonu çalışanından garsona kadar birçok meslek grubunda olan vatandaşlar “forms.ankara.bel.tr/isinikaybeden” adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.