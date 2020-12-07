Yunanistan, İtalya ve Almanya’dan Akdeniz’de ortak tatbikat

Türkiye'ye 10 ayda 13 milyon 652 bin 641 yabancı ziyaretçi geldi. Sadece ekim ayında gelen ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 742 bin 303 olarak açıklandı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya oldu.