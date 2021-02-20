Yunanistan “aşı sertifikası” dağıtmaya başladı

Yunanistan, (DHA)- İsrail ile seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varan Yunanistan, bugünden itibaren “aşı sertifikası” dağıtmaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşı kullanımına başlanmasıyla uluslararası seyahatlerde “aşı pasaportu” istenmesi gündemdeki yerini koruyor. İsrail ile seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varan Yunanistan, bugünden itibaren “aşı belgesi” verilmeye başlandığını duyurdu. Yunanistan Dijital Yönetim Bakanı Kiriakos Pierrakis bugün yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren ikinci doz aşı yaptıran vatandaşlar, koronavirüse karşı dijital aşı sertifikası alabilecek” dedi. Pierrakis, söz konusu aşı sertifikasının gov.gr platformu aracılığıyla verildiğini ifade etti. Aşı sertifikası, aşının türüne bağlı olarak son aşılama dozundan sonra verildiğini ifade eden Pierrakis, “Veriler, İDİKA’nın aşı sicilinden elde ediliyor.

“YOĞUN TALEP VAR, BİNE DAYANDI ”

Ve belge dijital platformumuz olan EDYTE tarafından düzenleniyor” diye konuştu. Aşı sertifikasını temin eden kişilerin Mart ayının ortasından itibaren anlaşma yapılan İsrail’e kolaylıkla seyahat edebileceğini kaydeden Pierrakis, “Aşı sertifikasına yoğun ilgi var. Şuan bine yakın talep mevcut” dedi.

İSRAİL İLE ANLAŞMA İMZALANDI

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile geçen hafta Kudüs’te bir araya geldi. Miçotakis, İsrail’e düzenlediği bir günlük resmi ziyarette, Netanyahu ile yaptığı görüşmede diğer meselelerin yanı sıra, Yunanistan ile İsrail arasında seyahatler konusunda yeşil aşı pasaportu kullanımı üzerine anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.

KUZEY AVRUPA DA HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Öte yandan, bazı Kuzey Avrupa ülkeleri de şimdiden aşı pasaportu gibi uygulamalara başlayacağını açıkladı. Danimarka ve İsveç, yaz aylarında turizmi canlandırmak amacıyla “dijital aşı sertifikaları” dağıtma planları yaptıklarını duyurdu. Danimarkalı yetkililer, bu sertifikaya sahip olanların iş seyahatlerine, spor etkinliklerine, kültürel faaliyetlere, hatta restoranlara gidebileceğini belirtti. AB üyesi olmayan ancak Schengen bölgesinin bir parçası İzlanda da ocak sonundan itibaren aşı olanlara dijital belgeler vermeye başladı. İzlanda’ya girişte bu tür bir belgeyi gösterenlerin sınırdaki kısıtlamalardan muaf tutulacağı, Kovid-19 testi yaptırmak zorunda kalmayacağı açıklandı. Baltık ülkesi Estonya ise pilot proje başlatarak aşı olunduğuna dair kanıt gösterenlerin karantinaya alınmayacağını bildirdi. Estonya, Dünya Sağlık Örgütü ile muhtemel bir dijital aşı sertifikası uygulaması çalışmalarına da başladı.

DSÖ AŞI PASAPORTUNA ŞİMDİLİK MESAFELİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçen ay aşı sertifikası tartışmaları yoğunlaştığında böyle bir sisteme “henüz” karşı olduğunu açıklamıştı. DSÖ yetkilileri, aşının virüsün bulaşmasını ne derece engellediği, ne kadar süreyle koruyucu olduğu gibi birçok konuda yeterli bilgi bulunmadığını hatırlatmıştı. Bunlara ek olarak üretim kapasitelerinin düşük olduğu, henüz yeterli doz miktarına ulaşılamadığı gibi gerekçeler de sıralanmıştı.