-Ülkemize sığınmak isteyenleri sis ve göz yaşartıcı bombalar atarak, silahlarla tarayarak, içlerinden bazılarını öldürerek geri dönmeye zorlasaydık…



-Topraklarımıza girmeyi başaranları soysaydık, dövseydik, cüzdanlarını ve telefonlarını alıp kovsaydık…



-İçinde kundaktaki bebekler ile hamile kadınların da bulunduğu lastik botları batırmaya çalışsaydık…



Bakın, neler olurdu?



-Almanya’dan Fransa’ya, İtalya’dan İspanya’ya Avrupa Birliği ülkelerinin cumhurbaşkanları, başbakanları, dışişleri bakanları ardı ardına açıklamalar yapar, Türkiye’yi insanlık dışı tavırlarından dolayı sert biçimde eleştirir, İnsan Hakları ve Savaş Suçları Mahkemelerini devreye sokmaya çalışırlardı.



-Olağanüstü toplanan Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye barbarlık ve faşistlikle suçlanır, Nazilerin bile böylesine acımasız olmadığı söylenirdi.



-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu acil toplantıya çağrılır, bu toplantı sonunda Türkiye sert ifadelerle kınanır, NATO’nun devreye girmesi istenirdi.



-Avrupa’nın dört bir yanında yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve mitinglerle Türkiye protesto edilirdi.



-Gazete ve televizyonlarda, “Vahşi Türklerden görülmemiş zulüm”, “Türkler insanlığı öldürdü” şeklinde haberler yayınlanır, Batı dünyasının askeri müdahalede bulunarak ve ambargo uygulayarak Türklere hak ettiği dersi vermesi istenirdi.



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Peki, bize bu tepkileri gösterecek olan Avrupa ülkeleri şimdi ne yapıyor?



Kocaman bir hiç!



Sadece seyrediyor.



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Evet, Yunanistan sınırında yaşananlar çok trajik ama Batı’nın iki yüzlülüğünü bütün çıplaklığıyla göstermesi gibi bir yararı da oldu.

