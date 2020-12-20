Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) – AYDIN’ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Didim ilçesi açıklarında dün saat 22.00 sıralarında, bir grup kaçak göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 2 can salı içerisindeki toplam 38 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında bir bebeğin de bulunduğu karaya çıkartılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi.
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Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 38 kaçak göçmen kurtarıldı
Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) – AYDIN’ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca, Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.