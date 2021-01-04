Yunan güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı

Pandemi sürecinde birçok kişi ve kurum işlerini dijital ortama taşıdı. 2020’de e-ticaret yapmayı düşünmeyen firmaların kovid-19 salgını nedeni ile geçiş yapmak zorunda kaldığını belirten Survivor Dijital Medya Ajans Başkanı Reyhan Açıkelli, “İnsanlar bir ürünü çevrimiçi olarak araştırabilir ve ardından mağazadan satın alabilir veya çevrimiçi olarak ürün satın alıp mağazadan teslim alabilir. Müşteriler ne kadar çok kanal kullanırsa, ortalama sipariş değerinin artma olasılığı o kadar olacaktır” dedi.