Yunan gemisinin çarptığı teknedeki balıkçılar, kazaya kamarada uyurken yakalanmış (4)

TABUTUNUN ÜZERİNE DAMATLIK KOYULDU

Adana’nın Karataş ilçesi açıklarında, Yunanistan bayraklı tankerin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Feyzi Yardımcı’nın (30) cenazesi, memleketi Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Yardımcı’nın tabutunun üzerine damatlık koyuldu. Bu sırada gözyaşı döken bazı aile üyeleri, baygınlık geçirdi.

Fevzi Yardımcı’nın cenazesi ile diğer balıkçılar Recep Yıldız (63) ve Suriye uyruklu Mohammea Laila’nın (30) cenazeleri, daha sonra Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı’na götürüldü. Balıkçılar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alabora olan teknenin kaptanı Metin Büten ise Silifke ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

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