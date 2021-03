Yunan askeri, göçmenleri elleri kelepçeli denize attı: 3 ölü

Kadir ÖZEN- Davut CAN- Melis KARAKUZU / İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası’na geçmeye çalışan 7 göçmen, Yunan askerleri tarafından elleri kelepçeli denize atılarak ölüme terk edildi. 3 göçmen hayatını kaybederken, 3 göçmen kurtarıldı. Kayıp 1 göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında, denizde göçmenler olduğunu öğrenen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hemen bölgeye gitti. Ekipler, 3 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kurtarılan göçmenler, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden göçmenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Kayıp olduğu saptanan 1 göçmen için denizde arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Göçmenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin elllerini kelepçeledikten sonra denizde ölüme terk ettiği ortaya çıktı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında, göçmenlerin görüntülerini paylaşarak, “Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelere bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı” dedi.

Görüntüde Muhammed adlı göçmenin, değerli eşyaları alındıktan sonra elleri kelepçeli olarak denize atıldıklarını söylediği duyuldu.

SAHİL GÜVENLİK YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Sahil Güvenlik de konuyla ilgili yapığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55’ de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahaline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden birinin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanı’na intikal ettirilerek 112 Acil sağlık personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır”

FOTOĞRAFLI