Yunan adası Samos’ta 3.9 büyüklüğünde deprem

Yazar
-
0
6

Yunanistan, (DHA)- AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan’ın Samos Adası’nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri