Yunanistan, (DHA)- AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan’ın Samos Adası’nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ana Sayfa Dış Haberler Yunan adası Samos’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
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