Yumurtalık’ta balıkçı teknesi battı, 6 kişi kurtarıldı/ Ek fotoğraflar

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Selim...