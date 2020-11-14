Ana Sayfa Güncel Haberler Yumurtalık’ta balıkçı teknesi battı, 6 kişi kurtarıldı/ Ek fotoğraflar
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ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Selim...
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Devrilen demir profillerin altında kalan hurdacı, yaralandı
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