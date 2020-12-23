Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla çiftlik kurdu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un Hasköy ilçesinde Mücahit Elçi (24), prematüre dünyaya gelen kardeşi Ayaz’ın gelişimi için yumurtalarını yedirmek için aldığı 8 bıldırcınla kısa sürede çiftlik kurdu. Kuluçka makinesiyle 500 bıldırcın üreten Elçi, elde ettiği yumurtaları satarak gelirini kardeşi için harcıyor.

Hasköy ilçesi Kültür Mahallesi’nde yaşayan Nejmiye- Şefik çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Mücahit Elçi, prematüre olarak dünyaya gelen kardeşinin gelişimi için bıldırcın yumurtasının faydalı olduğunu öğrendi. Elçi, cep harçlığıyla 8 bıldırcın alarak yumurtalarını çiğ olarak kardeşine yedirmeşe başladı. Kardeşinin içmediği yumurtaların sayısının artması üzerine kuluçka makinesi aldı. Kuluçka makinesinde 17 gün beklettiği yumurtalardan yeni bıldırcınlar elde eden Mücahit Elçi, kuş sayısını bir anda 500’e çıkardı. Elçi, günde ürettiği 200 yumurtadan kardeşi Ayaz için bir miktar ayırdıktan sonra kalanını satmaya başladı.

Yumurtalarını kardeşine yedirmek için aldığı 8 bıldırcın sayısını 500’e yükselttiğini söyleyen Mücahit Elçi, “Bu işe ilk başlarda 8 tane bıldırcınla başladık. Bıldırcınlarda ilk baştaki amacımız, sadece kardeşim erken doğum olduğundan dolayı rahatsızlığı vardı. Ona sağlık açısından bıldırcın yumurtaları iyi geliyor diye yumurtalarını yediriyorduk. Bir zaman sonra biz kuluçka makinesi aldık. Kuluçka makinesi ile bıldırcın yumurtalarını çoğaltmaya karar verdik. Bıldırcınlarımız 500 taneye yakın oldu. Yumurtalarımızda bunun birlikte 200 tane olmaya başladı. Bıldırcınlarımızın yumurtalarını satmaya karar verdik. Çünkü bize de fazla geliyordu ve ticaret açısından kullanmak istedik. Bıldırcın yumurtalarımızı satıyoruz” dedi.

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