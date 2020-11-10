Yüksekova’nın 5 köyü, imece usulü yapılan çalışmayla suya kavuşacak

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı 5 köyün eskiyen ve tahrip olan su şebekesi, belediye ekiplerinin yanı sıra köylülerin de imece usulü verdiği destekle yenilenmeye başladı.

Yüksekova’ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy’e bağlı Küçükdere mezrasından geçen ve çevredeki İnanlı, Kadıköy, Akalın, Akçalı ve Kerem Zeydan mahallelerine su taşıyan şebeke, zaman içerisinde tahrip oldu. Bunun üzerine şebekenin yenilenip, 5 köyün yaşadığı içme suyu sorunun çözümü için çalışmalara başlandı. Toplamı 14 kilometre olan şebeke hattı için kaymakamlık il özel idaresinden araç, belde belediyesi ise kendi imkanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı malzeme desteği ile çalışmalara koyuldu. Belediyenin başlattığı çalışmalara, 5 köyde yaşayan vatandaşlar da imece usulü çalışarak destek verdi.

Ortaklaşa yapılan ve yoğun olarak sürdürülen şebeke çalışmalarında sona gelinirken, Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı AK Partili İsmail Rüştü Zeydan, soğuk kış ayları başlamadan çalışmaları bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Zeydan, “Verilen desteklerle çalışmalarına başladık. Yaklaşık 14 kilometreden su getiriyoruz. Bu konuda bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, güvenlik konusunda sürekli yanımızda olan İçişleri Bakanlığı’mıza teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle vatandaşlarımız darda ve zorda kalmayacaklardır. Köylerde yaşayan vatandaşlarımız da imece usulü çalışarak büyük destek sağlıyorlar. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

‘ARTIK SU SIKINTIMIZ OLMAYACAK’

Kadıköy Muhtarı Hüsnü Onat ise “El birliği ile su şebekesini çekiyoruz. Artık su sıkıntımız olmayacak. Bu konuda Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve Büyükçiftlik Beldesi Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan’a köylülerimiz adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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