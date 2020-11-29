Yüksekovalılar, kar yağışıyla uyandı

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA, (Hakkari), (DHA) – HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önünü küreklerle temizlerken, kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Yüksekova ve çevresinde soğuk hava ile birlikte bu sabah kar yağdı. İlçede başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilerken, ilçe merkezi kısa sürede beyaza büründü. Sabah kar yağışı ile uyanan esnaf, iş yerlerinin önünü kar kürekleriyle temizlemeye çalıştı. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışı, yaklaşık 3 saat sürdü. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise, 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

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