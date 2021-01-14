Yüksekovalılar, kar yağışıyla bembeyaz olan sokaklarda gezdi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, cadde ve sokaklar, kısa sürede bembeyaz oldu. Yüksekovalılar, kar yağışı altında yürüyüş yaptı.

Hakkari’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, düşerken, bugün yağmaya başlayan karla birlikte özellikle Yüksekova ilçesi, bembeyaz oldu. Kar yağışının etkisi, yüksek kesimlerde arttı. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Günlerdir kar yağışı bekleyenler ise beyaza bürünen sokaklarda yürüyüşe çıktı.

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