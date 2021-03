Yüksekovalı kız kardeşler, döner dükkanı işleten babalarının en büyük yardımcısı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Zozan ve Berfin Kurt kardeşler, babalarına işlettiği döner dükkanında yardım ederken, bölge haltının da takdirini kazanıyor. Fazıl Kurt, kendisine yardımcı olan ve mesleği öğrenen kızlarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Yüksekova’da Cengiz Topel Caddesi’ndeki Orient İş Merkezi’nde babalarının işlettiği döner dükkanında çalışan Zozan (18) ve Berfin Kurt (15) kız kardeşler, yaptıkları kaliteli hizmetle müşterilerin takdirini kazanıyor. Her gün sabah erken saatte itibaren iş yerlerini açan iki kız kardeş, müşterilerine lezzetli döner sunmak üzere tezgah başında geçiyor. Daha sonra kestikleri döneri müşterilere servis eden iki kız kardeş, hem babalarına yardımcı olmaktan hem de aile bütçelerine katkıda bulunmaktan dolayı memnun olduklarını anlatıyor.

Baba mesleğini yaptığını söyleyen Befrin Kurt, “Kardeşimle birlikte burada babamıza yardım ediyoruz. Babamıza bakarak bu işi öğrendik. Artık babamız olmazsa bile kardeşimle beraber döner takıp, kesip müşterilerimize sunabiliriz” dedi.

‘HER BAŞARILI ERKEĞİN ARKASINDA BİR KADIN VARDIR’

Zozan Kurt ise, “Babamız bize dönerin nasıl açıldığını, nasıl takıldığını, sosun nasıl yapıldığını öğretti. İki yıldır bu işi babamızla birlikte öğrendik. Şimdi rahat bir şekilde döner işletebiliyoruz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” diye konuştu.

‘KIZLARIMLA GURUR DUYUYORUM’

Baba Fazıl Kurt da, kendisine yardımcı olan kızlarıyla gurur duyduğunu ifade ederek, “Pandemi sürecinde işçi bulamadığım için, iki kızımı yanıma aldım. Her şeyi öğrettim. Şimdi ben olmazsam bile kızlarım rahat bir şekilde bu işin üstesinden gelebiliyorlar. Bundan çok mutuyum” dedi.

