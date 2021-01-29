Yüksekovalı Hira’nın hayali, babasının yaptığı kardan Anıtkabir’le gerçekleşti / Ek foto

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‘Aşı olduktan sonra rehavete kapılmamak gerekir’
Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- ANKARA Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, "Aşı olduktan sonra tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. Rehavete kapılmadan aşı...
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Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta akşam karanlığı ile birlikte dere yatağına bir sanayi tesisinden bırakıldığı belirtilen atıklardan yayılan koku ve yola taşan köpük mahalle sakinlerini...
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