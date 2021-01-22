Yüksekovalı gençlerin ‘kar’ eğlencesi

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkilerken, karı eğlenceye dönüştürenler de oldu. Akşam saatlerinde trafiğin durması ve yolların boşalmasının ardından sokağa çıkan gençler ve çocuklar, buldukları sini, naylon ve bidon ile kaydı.

Yüksekova ve çevresinde hafta başından beri etkili olan kar yağışı, dünden itibaren yerini açık ve soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ilçede bazı yollar ise buz tuttu. Belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, yolları temizlemek için çalışma yaptı. Akşam saatlerinde trafiğin durması ve yolların boşalmasının ardından gençler ve çocuklar da sokaklara çıktı. Özellikle eğimli alanlara çıkan çocuklar, evlerinden getirdikleri sini, naylon ve bidon ile kayıp, karın keyfini çıkardı.

Kayak yaparak eğlenen Rojbin Sevin (18), ilçe merkezinde yaşayanlar olarak bir süre kuraklık yaşadıklarını ancak özledikleri karın yağdığını belirtip, “Çok eğleniyoruz. Mahalle sakinleri, evden getirdikleri naylon, poşet, yemek sinisi ile gecenin geç saatlerine kadar karda kaymanın keyfini çıkarıyor” dedi.

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