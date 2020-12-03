Yüksekova’da yoğun siste seyirlik manzara

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu. İlçede görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, seyirlik görüntüler de oluştu.

Hakkari şehir merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve düzlük bir alana kurulu olan yaklaşık 200 bin nüfuslu Yüksekova’da, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis tabakasının yer seviyesine kadar inmesi nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, yoğun sisin içerisinde ise sadece yüksek binaların bir kısmı görüldü. Siste seyrine doyumsuz görüntüler de oluştu.

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