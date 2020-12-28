Yüksekova’da TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı; ölü ve yaralılar var (1)

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, TIR ile yolcu minibüsü çarpışırken, kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, Beşatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksekova’dan Van’a giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAB 184 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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