Yüksekova’da sis etkili oldu

- Reklam -

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan ve sabaha karşı yoğunluğunu artıran sis nedeniyle, özellikle şehir merkezi ile Yüksekova-Van kara kara yolu istikametlerinde görüş mesafesi düştü. Yüksekova ilçe merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar indi. Trafiğe çıkan sürücüler, sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Servis sürücüsü Vedat Sarıcan, “Sabah uyandığımızda şehir sis altındaydı. İlk defa böyle bir sis gördüm. Görüş mesafesi çok az. Sürücülerin çok dikkatli araç kullanmaları gerekiyor” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -