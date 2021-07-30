Yüksekova’da sağanak etkili oldu

Rize ve Artvin'de yaşanan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 50’ye yakın yapının yıkıldığı, 1500’e yakın yapının ağır hasar aldığı, alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin, izleri silinmeye çalışılıyor. 2 kentte 4 bini aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor, alt ve üst yapılar yenileniyor, cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Rize’de 2, Artvin’de selde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.