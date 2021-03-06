Yüksekova’da kar nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolları açılıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte kapanan 62 köy ve 115 mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İlçede 2 gün etkili olan kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü ilçede 62 köy ve 115 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla birlikte kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği‘ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için gece, gündüz çalışma yürütürken, meteoroloji yetkilileri kar yağışının bölgede bir hafta boyunca aralıklarla etkili olacağını bildirdi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta buluna Onbaşı köyünde vatandaşlar, hayvanları için yazın dağlarda biçtikleri ot balyalarını kış aylarında kızaklarla köye indirmeye başladı.

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