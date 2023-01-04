Yüksekova’da kadın kuaförler, köy okulundaki çocukları tıraş etti

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaförlük ve güzellik kurslarında usta öğreticilik yapan 7 kadın kuaför, köy okulundaki erkek öğrencilerin saçlarını tıraş etti, kız öğrencilerini saç bakımlarını yaptı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kuaför ve güzellik kurslarına katılan 7 usta öğretici kadın kuaför, Dedeler köyündeki ilkokulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Kadın kuaförler, kış mevsiminde ilçe merkezine gelme imkanı olmayan erkek öğrencilere ücretsiz saç tıraşı, kız öğrencilerin de saç bakımlarını yaptı. Büyük mutluluk yaşayan öğrenciler, kuaförlere teşekkür etti.

Saç Bakım ve Güzellik Usta Öğreticisi Emine Selen, köylerde tıraş olma imkanı olmayan öğrencileri ücretsiz tıraş ettiklerini belirterek,” İlk kez bir erkek çocuğun saç tıraşını yaptım. Çocukların yüzündeki o mutluluk beni de çok mutlu etti. Erkek tıraşı farklı ama yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Dedeler Köyü İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Çağala ise ” Bizleri tıraş ettiler. Saçlarımız taradılar, fön çektiler. Ellerimiz ve yüzlerimize krem sürdüler. İlk defa kadın elinde tıraş oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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