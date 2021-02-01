Yüksekova’da hasta kadın yol 4 saate açılarak hastaneye götürüldü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ’de, yolu kardan kapanan Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyünde aniden rahatsızlanıp baygınlık geçiren Rahime Aşkan(60), İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla sağlık ekipleine teslim edilerek hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde aniden rahatsızlanıp baygınlık geçiren Rahime Aşkan’ın hastaneye ulaştırılması için yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Köye giden 112 ekipleri mahalle yolunun yoğun tipiden kapanması nedeniyle hastalara ulaşamadı. Ambuansın kara saplanması üzerine İl Özel İdareresine bağlı karla mücadele ekipleri devreye girdi. Karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 4 saatlik bir çalışma sonucunda hastanın bulunduğu mahalleye ulaştı. Baygınlık geçiren Aşkan, köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Aşkan’ın oğlu Kemal Aşkan, köylerine gelen sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Aşkan,”Kar yağışından dolayı yolumuz kapandı. Annem aniden rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Biz de 112 Acil servisine durumunu anlattık. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışma sonucunda ekipler, bizim için seferber olan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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